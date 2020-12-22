لا تستمع لإذاعة أجنبية في هذا البلد.. فعقابك الإعدام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قد يبدو الأمر أقرب للخيال، لكنه حقيقة في بلد الغرائب والمحظورات كوريا الشمالية، أن تسمع عن إعدام شخص لمجرد استماعه لإذاعة.

وهو ما أفصحت عنه مصادر كورية شمالية لإذاعة "راديو آسيار الحرة"، عن إعدام صياد علناً لمجرد استماعه لإذاعة أجنبية محظورة خلال ممارسته مهنته الصيد في عرض البحر.

وأمام 100 قبطان ومدير تنفيذي لمصايد الأسماك، سقط الصياد الأربعيني تشوي غارقا في دمائه بعد إعدامه رميا بالرصاص.

ويمتلك تشوي أسطولًا من 50 قاربا، لكن "وشاية" به على ما يبدو من قبل أحد أفراد طاقمه أنهت حياته لـ"مجرد أنه لم يعد محبوبا".

ولم يغفر لتشوي عمله السابق كمشغل للراديو في الجيش الكوري الشمالي؛ حيث احتفظ بهذه العادة على مدار 15 عاما مضت وحاول الحفاظ عليها فيما بعد.





سكان محليون أكدوا لراديو آسيا الحرةأن السلطات الكورية الشمالية أرادت جعل تشوي عبرة للجميع بأن "الاستماع إلى محطات إذاعية خارجية يعني الموت".

وأمام اعترافه للسلطات الكورية الشمالية، جرى توجيه تهمة التخريب ضد الحزب الحاكم في البلاد.

ويفرض نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قيودا صارمة تحكم سلوك مواطنيه ومن بينها حظر الاستماع إلى معظم محطات الراديو الأجنبية.

لكن يمكن التقاط البث الدولي أثناء وجود أي شخص في المياه المفتوحة، فيما يتم تمويل راديو آسيا الحرة من قبل الحكومة الأمريكية، لكنها تعمل بطريقة مستقلة.

حلال لكيم حرام على غيره

ومن غرائب كوريا الشمالية أيضاً أن زعيمها يرفض الامتثال لقواعد الإقلاع عن التدخين المفروضة على جميع مواطني البلاد.

وتحظر كوريا الشمالية التدخين بالأماكن العامة، بما في ذلك المطاعم، ومحطات الحافلات، ومراكز الدعاية، الأمر الذي يمثل مشكلة حساسة لدولة يعتبر زعيمها مستهلكا نهما.