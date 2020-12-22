أول طائرة إسرائيلية تستعد للتحليق إلى المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق من مطار بن غوريون في تل أبيب، الثلاثاء، أول رحلة جوية مباشرة إلى العاصمة المغربية الرباط.

وتستغرق الرحلة 6 ساعات، وتؤسس لاتفاق السلام بين إسرائيل والمملكة المغربية، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرحلة التي ستقل وفدين إسرائيلي وأمريكي بـ"التاريخية".







وقالت في بيان: "تجسيدا للعلاقات الثقافية المشتركة تم وضع رمز (الخمسة) على الطائرة، إلى جانب عبارة السلام بالعربية العبرية والإنجليزية وأعلام المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية".

وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنها "أول رحلة مباشرة بين البلدين".

والطائرة مملوكة لشركة "العال" الإسرائيلية للطيران وتحمل الرقم LY555.

واختارت الشركة أن تضع تعويذة "الخميسة" على أول طائرة مباشرة لها إلى المغرب.

وعرفت "الخميسة" في المغرب وغيرها من البلاد العربية على أنها رمز لدرء العين والسحر.

كما أن رقم الطائرة يحمل الرقم خمسة (LY555).





وتقل الطائرة وفدا أمريكيا برئاسة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، وعضوية المبعوث الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، ورئيس صندوق الدعم التابع للبيت الأبيض آدم بولير.

وتقل أيضاً وفد الحكومة الإسرائيلية برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شابات وعدد من المسؤولين في مجالات مختلفة.

ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية الإسرائيلية-المغربية.

ويتبع الزيارة فتح مكاتب الاتصال في تل أبيب والرباط وتدشين خطوط جوية مباشرة بين تل أبيب والرباط.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أمس الإثنين: "مبادرة اتفاقات إبراهيم للسلام التي طرحها ترامب قد أحدثت بالفعل سلسلة كاملة من الانفراجات بمعنى السلام مع الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والسودان والآن السلام مع المغرب".

وأضاف: "إنها عبارة عن 4 اتفاقيات سلام تمت في غضون أشهر معدودة وسيتلوها المزيد.. أعتقد أننا سنشهد العديد من اتفاقيات السلام الأخرى إذا تصرفنا بموجب هذه السياسة".

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري أعلن الرئيس الأمريكي اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال ترامب إن الجانبين اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، مؤكدا أن الخطوة تعد إنجازا هائلا للسلام بمنطقة الشرق الأوسط.

وبموجب الاتفاق، سيقيم المغرب علاقات دبلوماسية كاملة، وسيستأنف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل، ويسمح بعبور رحلات ووصول وقيام رحلات بين البلدين.