محمد بن راشد ومحمد بن زايد: يجمعنا الوطن والتفكير بغد أفضل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،في دبي، بعد ظهر أمس،الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في إطار التشاور المستمر بين سموهما في القضايا والموضوعات الوطنية ذات الصلة بحياة المواطنين اليومية، وتوفير جميع مقومات العيش الكريم المستدام، والسعادة والاستقرار الاجتماعي والمعيشي.



واستعرضوا خلال اللقاء، عدداً من المسائل المتصلة بمكافحة وحصر الآثار السلبية لوباء «كوفيد 19»، والإنجازات التي تحققت على طريق توفير اللقاحات الطبية الخاصة بالوباء للمواطنين والمقيمين على أرض دولتنا الحبيبة.

وأشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالجهود الجبارة التي تبذلها الطواقم الطبية والتمريضية في مختلف أنحاء ومناطق الدولة، من أجل حماية أفراد المجتمع، وبث روح الطمأنينة والثقة التي تتبعها الجهات المختصة في الدولة، حفاظاً على صحة وسلامة مجتمعنا.

وتطرقوا إلى مبادرة إطلاق السياحة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وتفعيل هذا القطاع الحيوي المهم، من أجل جذب السياح من أنحاء العالم، وبث روح الأمل والتفاؤل في أوساط السياح ومجتمع الإمارات لمستقبل واعد، مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية الضرورية، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية في الدولة، لحماية السياح والقائمين على المرافق السياحية والترفيهية في الدولة من وباء «كورونا».

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه عبر «تويتر»:« زارني أخي محمد بن زايد اليوم «أمس»، في المرموم زيارة أخ وقائد وصديق، يجمعنا الوطن، ويجمعنا التفكير بغد أفضل وتجمعنا رغبة أن يكون 2021 العام الأعظم في مسيرة الإمارات العربية المتحدة».

وإلى ذلك، دون لشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «ناقشت وأخي محمد بن راشد خلال لقائنا في دبي، عدداً من المواضيع التي تهم الوطن والمواطن وفي مقدمتها حماية المجتمع تجاه التحديات الصحية وتعزيز دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في ربوع الوطن».