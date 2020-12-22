شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. تسجيل 718 إصابة جديدة بكورونا و32 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الصحة المصرية أمس الاثنين إنها سجلت 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و32 وفاة، صعودا من 664 إصابة و29 وفاة أول أمس.



وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس الاثنين هو 126273 حالة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها و7130 حالة وفاة"

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