شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة تتجاوز عتبة 18 مليون إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تجاوز عدد الذين أصيبوا بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء تفشّي الجائحة عتبة الـ 18 مليون شخص، توفي منهم أكثر من 319 ألفاً، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز أمس الاثنين.



وأظهرت بيانات الجامعة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع جائحة كوفيد-19، أنّ الولايات المتحدة، البلد الأول في العالم على صعيد أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، سجّل لغاية مساء أمس الاثنين 18.006.061 إصابة بكوفيد-19 من بينها 319,190 حالة وفاة.

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