شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 سجلت البرازيل 25 ألفا و19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت وزارة الصحة.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى ستة ملايين و970 ألفا و34 حالة. كما أضافت البلاد 527 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 187 ألفا و291 وفاة. وتعافى ستة ملايين و286 ألفا و980 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا ولا يزال 789 ألفا و348 مريضا قيد الرعاية الطبية.

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