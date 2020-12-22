الجيش السوداني يعلن تدمير معسكرين للقوات الإثيوبية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 09:11 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلن الجيش السوداني، مساء الإثنين، عن تدمير معسكرين لقوات ومليشيات إثيوبية في منطقة (سلام بر) – 15 كيلو داخل حدود السودان، قبل ساعات من وصول وفد إثيوبي الخرطوم لترسيم الحدود بين البلدين.

وشن الجيش السوداني منذ الثلاثاء الماضي، سلسلة هجمات على قوات ومليشيات إثيوبية تستولي على مليوني فدان داخل الحدود السودانية في ولاية القضارف شرقي البلاد منذ 25 عاما.

واستردت القوات المسلحة وسط دعم شعبي كبير، مناطق استراتيجية (أم الطيور – خورشين – قلع اللبان – محاج- سلام بر).

وأفاد سكان محليون، أن قوات الجيش دمرت معسكرين لقوات ومليشيات إثيوبية، في منطقة “سلام بر”، ضمن سلسلة هجمات على المناطق المحتلة على الشريط الحدودي بين البلدين.

وقال السكان إن الجيش توغل في منطقة الفشقة الكبرى وخاض معارك مع المليشيات في سلسلة جبال (أم الطيور) الاستراتيجية.

ودفع الجيش اليوم بتعزيزات عسكرية برا وجوا لتحرير الأراضي السودانية من القوات والمليشيات الإثيوبية وصولا إلى حدود 1902 بمنطقتي الفشقة الصغرى والفشقة الكبرى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، فيديو لدخول الجيش السوداني مناطق خورشين وقلع اللبان.

وفي المقابل، أعلنت الحكومة السودانية اليوم، عن وصول وفد إثيوبي إلى الخرطوم ، لاستئناف ترسيم الحدود بين البلدين، التي تشهد اشتباكات عسكرية غير رسمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في تصريحات أدلى بها الإثنين: “من المتوقع أن يصل ممثلي الجانب الإثيوبي للخرطوم يوم غد، لاستئناف ترسيم الحدود”.

وأشار إلى أن لجنة ترسيم الحدود جرى تشكيلها في وقت سابق وعقدت عددا من الاجتماعات، لكنها توقفت.

وأفاد بأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ناقش مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد، قضايا حدود البلدين، خلال لقاء ثنائي جمعهما على هامش قمة (الإيقاد) الطارئة التي انعقدت في جيبوتي، الأحد.

وقدم مساء الإثنين القائد العام للجيش السوداني رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، شرحا إلى أطراف الحكم بمجلس الشركاء عن العمليات العسكرية في شرق البلاد.

وأجرى الجيش السوداني، الاثنين، أكبر مناورات عسكرية لسلاح المدرعات في تاريخه، أطلق عيها اسم ”رايات النصر 3“ بمنطقة المعاقيل، شمالي البلاد.