فيديو يكشف عن القوة والقدرات لقوات النخبة الحضرمية في مواجهة التنظيمات الإرهابية

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

أكد العميد منير كرامة التميمي ، في برنامج عين على الحقيقة بقناة الغد المشرق بأن التحالف العربي أعطي الأولوية للمجال الأمني بتشكيله النخبة الحضرمية.



وتحدث التميمي عن الدعم الإماراتي السخي لقوات النخبة الحضرمية، بنزول مهندسين إلي المرافق الأمنية، ورفع احتياجتها من ترميم وبناء بعض المراكز من العدم مثل دوعن والضليعة وغيل بن يمين وحجر.

وأضاف بأن الإمارات جهزوا كل المرافق بالاحتياجات المطلوبة بالتوافق مع التدريب والتأهيل للعناصر الأمنية.

وحول قدرة النخبة الحضرمية على مواجهة الإرهاب، قال عهدنا قوات التحالف ومحافظ حضرموت بأن هذا الدعم سيواكب العصر الحديث لأننا في طور تشكيل منظومة اللكترونية لربط جميع المنافذ البرية والبحرية للسيطرة والكشف عن أي جريمة.

وأشار التميمي بأن قوات التحالف العربي وبالأخص دولة الإمارات منذ دخولها عاصفة الحزم أعطت كل الإهتمامات للملف الأمني لأنه نجاح أساس أي دولة حيث قاموا بتشكيل النخبة الحضرمية من الصفر.