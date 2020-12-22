عبوتان ناسفتان تستهدفان منزلي ناشطين في ذي قار

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بتعرض منزلي ناشطين مدنيين في محافظة ذي قار إلى استهداف بعبوتين ناسفتين.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة انفجرت مستهدفة منزل ناشط مدني ضمن منطقة الشرقية في الناصرية دون تسجيل اصابات".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "منزل ناشط آخر يقع ضمن قضاء الدواية، تعرض كذلك إلى استهدفا بعبوة ناسفة، ما أسفر عن تسجيل أضرار مادية فقط".
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