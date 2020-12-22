قرقاش عن منصات قطر الإعلامية: مصممة على تقويض أي اتفاق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن منصات قطر الإعلامية تعمل على تقويض أي اتفاق في الخليج العربي.

وأكد قرقاش في تغريدة على تويتر، أن: "الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة".



وأضاف: "أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق"، وتابع: "ظاهرة غريبة وصعبة التفسير".

ويشن الإعلام القطري وتقودها قناة "الجزيرة" حملة منظمة مليئة بالافتراءات والإساءات، ضد دول الرباعي العربي المقاطع للدوحة.

وتصاعدت وتيرة تلك الحملة منذ إعلان الكويت في 4 ديسمبر / كانون الأول الجاري عن مباحثات "مثمرة" في إطار المصالحة الخليجية، وهو ما يعني أنها تستهدف بشكل واضح إفشال جهود الكويت، وعرقلة سبل الوصول لحل للأزمة.