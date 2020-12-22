شكرا لقرائتكم خبر عن "العربى لحقوق الإنسان" يوضح أثر استضافة مصر لأكبر مؤتمر دولى لمكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الانسان، إن استضافة مصر المؤتمر الدولى للدول المعنية بمكافحة الفساد فى شرم الشيخ 2021، يمثل مؤشرا إيجابيا لخطوات مصر والقيادة السياسية واستراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى النهوض بأهم حق من حقوق الانسان وهو الحق فى التنمية، والذى يعد بدوره شامل للحقوق الأساسية.

وأضاف عبد الجواد أحمد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن انعقاد أكبر مؤتمر لمكافحة الفساد فى مصر يمثل ثقة فى قدرات الدولة المصرية ومؤسساتها ذات الصلة بمكافحة الفساد ممثلة فى وحدة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وهيئة الرقابة الادارية، مطالبا بإتاحة مساحة كافية لمنظمات المجتمع المدنى المصرية للاستفادة من خبراتها ودراستها وأبحاثها المنهجية والميدانية سواء فى مجال التنظيم أو المشاركة بأن يكون للمجتمع المدنى المصرى صوت ورأى لتعزيز الجهود المصرية فى تحقيق أهداف انعقاد هذا المؤتمر.

وأشار عبد الجواد أحمد إلى أن قبول تلك الدعوة من الأمم المتحدة والدول المعنية بمكافحة الفساد يأتى فى ضوء خبرة مصر فى مجال جهود دعم البرامج الاجتماعية وجهودها فى مجال التنمية عبر خمس سنوات مضت فى ظل تداعيات عدم الاستقرار السابقة عن عام ٢٠١٤.