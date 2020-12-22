حدث في 24 ساعة| لا تعليق لحركة الطيران في مصر.. وإصابات كورونا بالحضانات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت ليلة أمس، وحتى صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، نستعرض أبرزها في التقرير التالي..

-أعلى معدل يومي للموجة الثانية.. الصحة تعلن بيان إصابات كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن خروج 345 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم.

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- وزير التعيم: العام الدراسي مستمر ولا نية لحذف أجزاء من المناهج

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرار رفع الغياب بالمدارس جاء لتحقيق التوازن بين ضرورة استكمال العام الدراسي وعقد امتحانات حقيقية وبين قلق أولياء الأمور من جائحة فيروس كورونا.

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- الصحة العالمية: اللقاحات المطورة من المتوقع أن تتعامل مع السلالة الجديدة من كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن ظهور السلالة جزء طبيعي من تطور الوباء.

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- تخفيض أعداد وإلغاء احتفالات.. كيف تقضي الكنائس أعياد الميلاد في ظل موجة كورونا الثانية؟

تحتفل الكنائس المصرية بأعياد الميلاد المجيد خلال الفترة من 25 ديسمبر وحتى 7 يناير وفقًا للتقويم الذي تتبعه كل كنيسة، وسط إجراءات احترازية مشددة أقرتها الكنائس؛ بسبب تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا.

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- وزيرة التضامن تكشف نسب الإصابة بفيروس كورونا في الحضانات

كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، آخر تطورات إغلاق الحضانات بالرغم من انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

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- بعد مرور عام على ظهور كورونا.. أديب: ووهان الصينية تنظم الاحتفالات دون خوف

علق الإعلامي عمرو أديب، على مرور عام على ظهور فيروس كورونا، مضيفًا: "مناسبة لا تستدعي الاحتفال".

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- مصري يحصل على لقاح كورونا الصيني في البحرين: "كنت خايف ودلوقتي بطمنكم"

قال رامي لبيب، مواطن مصري حصل على لقاح فيروس كورونا الصيني في دولة البحرين، إن وزارة الصحة بالبحرين لديها موقع لتسجيل المواطنين والمقيمين عبر الإنترنت، وبعد التسجيل تجري اتصالًا تليفونيًا بالمُسجل وتحدد معه موعدًا حسب المركز الصحي التابع له محل السكن، منعًا للتزاحم، مشيرًا إلى أنه حصل على الجرعة الأولى، وسيأخذ الثانية بعد أسبوعين.

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- مسئول بوزارة الآثار يكشفت تفاصيل العثور على موقع مجهول يبيع "آثار" على الإنترنت

كشف الدكتور شعبان عبد الجواد مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، عن تفاصيل اكتشاف موقع الكتروني يقوم ببيع آثار مصرية عن طريق الإنترنت.

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- مسؤولة بفودافون مصر ترد على حملة العملاء ضد الشبكة.. وتكشف أسباب بقاء الشركة

كشفت نهى سعد، رئيس قسم الاتصالات الخارجية والإعلام بشركة فودافون مصر، عن كواليس قرار إنهاء محادثات صفقة البيع مع شركة الاتصالات السعودية STC، ونيتها البقاء في مصر.

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- وزير التعليم: منظومة التعليم تتعرض للتنمر ومجموعات الفيسبوك تستهدف إثارة المشاكل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن منظومة التعليم تتعرض للتنمر واستهداف وإن هناك مجموعات على الفيسبوك لها أهداف واضحة تعمل عليها منذ 3 سنوات وحتى الآن.

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- الصحة العالمية: العثور على سلالة كورونا المتحورة في 5 دول جديدة

قال مسؤولو منظمة الصحة العالمية، إنه تم العثور على السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي أثارت الفزع في بريطانيا لدى أشخاص في أستراليا وأيسلندا وإيطاليا وهولندا، بالإضافة إلى حالات قليلة في الدنمارك.

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- السعودية تنفي تسجيل إصابات بسلالة كورونا الجديدة

نفت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، ما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في المملكة.

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- مستشار رئيس الوزراء البريطاني يرجح تشديد القيود في المملكة بسبب السلالة الجديدة

حذّر كبير المستشارين العلميين لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السير باتريك فالانس، مساء الاثنين، من أن السلالة الجديدة من فيروس "كورونا" التي أعلن عن اكتشافها في بريطانيا قد تدفع الحكومة إلى تشديد تدابير الإغلاق عما هي عليه الآن.

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واشنطن تنشر قائمة لـ 103 شركة روسية وصينية ستخضع للعقوبات

نشرت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يوم الاثنين، قائمة شركات وكيانات روسية وصينية ستفرض عليهم قيودًا بسبب صلاتهم بجيشي البلدين، وسيحظر على الشركات الأمريكية شراء منتجاتها وبيع منتجات أمريكية لها، حسبما ذكرت رويترز.

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- وزير الخزانة الأمريكية يؤكد حدوث اختراق إلكتروني لوزارته

أكد وزير الخزانة الأمريكية ستيف منوشين، مساء الاثنين علنًا أن وزارته قد تم اختراقها إلكترونيًا، وذلك بعد أكثر من أسبوع من كشف وسائل الإعلام عن الاختراق الذي تعرضت له وزارة الخزانة، حسبما ذكرت رويترز للأنباء.

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موسكو: على واشنطن العودة غير المشروطة للاتفاق النووي مع طهران

شددت وزارة الخارجية الروسية على ضرورة عودة الولايات المتحدة "اللا مشروطة" للاتفاق النووي المبرم مع طهران.

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- قادمين من بريطانيا.. الاشتباه في 4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة بعُمان

كشفت وزارة الصحة العمانية عن الاشتباه في إصابة 4 حالات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، جميعها قادمة من بريطانيا.

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- باكستان: لن نطبع مع إسرائيل أو نعترف بها قبل حل القضية الفلسطينية

أعلنت باكستان، مساء أمس الاثنين، أنها لن تطبع مع إسرائيل أو تعترف بها كدولة، حتى يتم التوصل إلى حل القضية الفلسطينية، نافية وجود أي ضغوط عليها للاعتراف بإسرائيل، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

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- حتى يناير 2021.. الكويت تعلن إغلاق الحدود وتعليق الطيران الدولي

بدأت حكومة الكويت، تنفيذ الإغلاق لحدودها، وتعليق رحلات الطيران الدولي، بداية من مساء أمس الاثنين، بعد تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا.

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- لا داعي للقلق.. بايدن يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فايزر

تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الاثنين، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير.

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- الطيران المدني: انتظام حركة السفر في جميع المطارات.. ولا صحة للتعليق

صرح باسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران المدني للشئون الدولية والإعلام، أن الحركة الجوية في المطارات المصرية تسير بشكل طبيعي ومنتظم، مضيفًا أنه لا صحة لما أثير على بعض المواقع الإلكترونية حول تعليق حركة الطيران المدني في مطارات الجمهورية.

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- بعد زيادة إصابات كورونا.. مسؤول بـ"الصحة": 3 حالات لعودة إجراءات الغلق

قال الدكتور أحمد شوقي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن اللجنة العلمية لديها خطة طوال الوقت للتعامل مع أزمة كورونا وموقف زيادة أعداد الإصابات والوفيات، مثلما يحدث حالياً في الموجة الثانية للجائحة.

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- "الإحصاء": 27 حالة طلاق كل دقيقتين.. و106 حالات زواج كل ساعة

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدلات الزواج خلال عام 2019 كانت 927 ألف حالة، مقابل 870 ألف حالة زواج فى 2018.

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- وزيرة التضامن تكشف نسب الإصابة بفيروس كورونا في الحضانات

كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، آخر تطورات إغلاق الحضانات بالرغم من انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

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