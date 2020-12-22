كورونا في 24 ساعة| أعلى معدل إصابات في مصر.. و6 معلومات مهمة عن السلالة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن خروج 345 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

أعلى معدل يومي للموجة الثانية.. الصحة تعلن بيان إصابات كورونا ليوم الاثنين

"6 معلومات مهمة".. الصحة العالمية ترد على "المخاوف" من السلالة الجديدة لكورونا

بعد زيادة إصابات كورونا.. الصحة تقرر وقف كافة الإجازات للأطباء والتمريض (خاص)

عضو اللجنة العلمية: إصابات كورونا في مصر 10 أضعاف الأرقام المعلنة

سلالة فيروس كورونا الجديدة: كيف نشأت وماذا نعرف عنها حتى الآن؟

الصحة تحدد رسمياً الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا

بعد زيادة إصابات كورونا.. مسؤول بـ"الصحة": 3 حالات لعودة إجراءات الغلق

وزيرة التضامن تكشف نسب الإصابة بفيروس كورونا في الحضانات

بعد إصابة مديرة أعمالها.. أنغام تنفي إصابتها بفيروس كورونا

حتى يناير 2021.. الكويت تعلن إغلاق الحدود وتعليق الطيران الدولي

الصحة العالمية: اللقاحات المطورة من المتوقع أن تتعامل مع السلالة الجديدة من كورونا

تخفيض أعداد وإلغاء احتفالات.. كيف تقضي الكنائس أعياد الميلاد في ظل موجة كورونا الثانية؟

لا يوجد سلالة جديدة.. أستاذ بجامعة زويل يكشف ماذا حدث لفيروس كورونا

بعد مرور عام على ظهور كورونا.. أديب: ووهان الصينية تنظم الاحتفالات دون خوف

مصري يحصل على لقاح كورونا الصيني في البحرين: "كنت خايف ودلوقتي بطمنكم"

أستاذ أمراض باطنة بجامعة هارفارد: سلالة كورونا الجديدة أقل تأثيرا

نبيلة مكرم: نحترم سيادة الدول وقراراتها المتعلقة بتطورات جائحة "كورونا"

فيروس كورونا: السلالة الجديدة تشدد عزلة بريطانيا.. ومصر تواصل رحلاتها

إصابة 5 لاعبين بفريقي الطائرة والسلة في الأهلي بكورونا

7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بريميرليج

وزير التعليم: الأغلبية الكاسحة ترغب الحضور للمدرسة.. ولن يُفرض الغلق بـ"الهاشتاج والتريند"

رئيس الجمعية الطبية العربية الأمريكية: "كورونا" شهد 17 طفرة جينية للوصول إلى السلالة الجديدة

إصابة أمين صندوق نقابة المهندسين السابق بفيروس كورونا

إعلامي من بريطانيا: لندن معزولة عن العالم للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية بسبب سلالة كورونا الجديدة

استشاري أمراض صدر ببريطانيا: السلالة الجديدة لكورونا قد تؤدي للإصابة بنسبة 150%

الصحة الأمريكية: نتعهد بإعطاء 50 مليون شخص لقاح كورونا بحلول نهاية يناير

المفوضية الأوروبية تجيز الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر ـ بايونتك"

الصحة العالمية: السلالة الجديدة من كورونا "قابلة للسيطرة عليها"

جونسون: كنا على استعداد لسيناريو إغلاق بريطانيا

الصحة العالمية: ليس هناك دليل على ارتفاع الوفيات بسبب سلالة كورونا الجديدة

"أخفى إصابته بكورونا".. وفاة راكب على متن طائرة (فيديو وصور)

طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى السعودية وعمان والكويت

السعودية تنفي تسجيل إصابات بسلالة كورونا الجديدة

بايدن وزوجته يتلقيان لقاح كورونا (فيديو)

الصحة العالمية: العثور على سلالة كورونا المتحورة في 5 دول جديدة

تركيا: 254 وفاة وأكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا

مستشار رئيس الوزراء البريطاني يرجح تشديد القيود في المملكة بسبب السلالة الجديدة

كوريا الجنوبية تسجل 869 إصابة جديدة بكورونا و24 وفاة

قادمين من بريطانيا.. الاشتباه بـ4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة في سلطنة عمان