قراصنة يستهدفون حسابات عشرات موظفي وزارة الخزانة الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 07:12 صباحاً - منذ 7 دقائق

شهدت المؤسسات الأميركية ، عملية قرصنة من أكبر الاختراقات وأشدها تعقيدا في السنوات الخمس الأخيرة، وقال عضو مجلس الشيوخ الأميركي، رون ويدن، الثلاثاء، إن قراصنة يشتبه في أنهم من روسيا، اخترقوا حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بعشرات الموظفين في وزارة الخزانة.

وأضاف ويدن، عضو اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي، في تصريحات لصحيفة “وول ستريت جورنال”، أن العملية استهدفت أيضا حسابات موظفين رفيعي المستوى في وزارة الخزانة.

وأشار إلى الوزارة لا تعرف بالكامل طبيعة عملية الاختراق أو حجم المعلومات التي حصل عليها القراصنة، لكنها لا تعتقد أن البريد الإلكتروني الخاص بالوزير ستيفن منوتشن قد جرى اختراقه.

ويأتي هذا الإعلان وسط حديث متصاعد في الولايات المتحدة عن حملة اختراق واسعة النطاق شملت مؤسسات أميركية فيدرالية عدة، بدأت في مارس الماضي، وتم الكشف عنها مؤخرا.

وخالف وزير العدل الأميركي بيل بار، الذي يغادر قريبا حكومة دونالد ترامب، رأي الأخير، الاثنين، معتبرا أن موسكو وراء الهجوم الالكتروني الكبير الذي استهدف الولايات المتحدة.

وقال خلال مؤتمر صحافي: “مع المعلومات التي في حوزتي أؤيد رأي وزير الخارجية مايك بومبيو: من المؤكد أنهم الروس”. وكان ترامب قد قلل السبت من شأن هذا الهجوم والدور المفترض لروسيا.

وغرد قائلا: “الهجوم الإلكتروني أكبر بكثير في صحافة (التضليل الإعلامي) منه على أرض الواقع. كل شيء تحت السيطرة. روسيا هي الشعار الأول عند وقوع أي حدث”. وأضاف: “قد تكون الصين وراء ذلك (إنه احتمال!)”.

وكان بيل بار قد أعلن استقالته الأسبوع الماضي بعد أن أثار غضب ترامب لعدم تنديده بعمليات “التزوير” في الاقتراع الرئاسي بحسب الأخير.