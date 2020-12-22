علاقات مشبوهة بين النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، وبين الجماعات الإرهابية في المنطقة، والتي تعمل لتحقيق مطامع أردوغان الخاصة فى منطقة الشرق الأوسط .

وكشف تقرير بالفيديو، عن الدور الذي يقوم به القيادي الإخواني حاكم المطيري في المنطقة، ودعم الجماعات الإرهابية، التى تقاتل فى سوريا بدعم الرئيس التركي، رجب الطيب أردوغان .

وأضاف التقرير أن هناك وثائق سرية أكدت أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تدخل شخصيا لرفع الحظر المفروض على الإخواني حاكم المطيري، وتضمنت هذه الوثائق أنه تم منع المطيري من دخول تركيا في عام 2013، ولكن سمح له لاحقا بالدخول بموجب تدخل شخصي من أردوغان.

ويعتبر الإخواني حاكم المطيري من أبرز الداعمين للعمليات الإرهابية، كما ساهم بشكل كبير في تناحر الجماعات الإرهابية في سوريا، مسببًا بذلك الكثير من الدمار للسوريين في أماكن القتال

تقرير يكشف العلاقات المشبوهة بين أردوغان والجماعات الإرهابية علاقات مشبوهة بين النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، وبين الجماعات الإرهابية في المنطقة، والتي تعمل لتحقيق مطامع أردوغان الخاصة فى منطقة الشرق الأوسط . وكشف تقرير بالفيديو، عن الدور الذي يقوم به القيادي الإخواني حاكم المطيري في المنطقة، ودعم الجماعات الإرهابية، التى تقاتل فى سوريا بدعم الرئيس التركي، رجب الطيب أردوغان . وأضاف التقرير أن هناك وثائق سرية أكدت أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تدخل شخصيا لرفع الحظر المفروض على الإخواني حاكم المطيري، وتضمنت هذه الوثائق أنه تم منع المطيري من دخول تركيا في عام 2013، ولكن سمح له لاحقا بالدخول بموجب تدخل شخصي من أردوغان. ويعتبر الإخواني حاكم المطيري من أبرز الداعمين للعمليات الإرهابية، كما ساهم بشكل كبير في تناحر الجماعات الإرهابية في سوريا، مسببًا بذلك الكثير من الدمار للسوريين في أماكن القتال