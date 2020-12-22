شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: 869 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 51.4 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 51 ألفا و460 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن السلطات الصحية.
كما سجلت البلاد 24 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 722 وفاة.
(د ب أ) م ك/ م ق 2020/12/22
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