"النواب الأمريكي" يقر 892 مليار دولار مساعدات لمواجهة تداعيات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتهدف حزمة المساعدات إلى إلقاء شريان حياة على اقتصاد البلاد المتضرر من الوباء، مما يمهد الطريق لموافقة مجلس الشيوخ في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.



ونتيجة لانتعاش‭‭ ‬‬قياسي لإنفاق الأمريكيين، قفز عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة في الربع الثالث من العام، حسب وزارة التجارة الأمريكية.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن تزايد الإنفاق دفع الواردات للارتفاع، وهو ما فاق تعافيا للصادرات.

وأوضحت أن عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى البلاد، زاد 10.6% إلى 178.5 مليار دولار في الربع الماضي.

وجرى تعديل بيانات الربع الثاني لتظهر عجزا بقيمة 161.4 مليار دولار، بدلا من 170.5 مليار دولار في القراءة السابقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يركز بشكل خاص على مكافحة عجز التجارة الأمريكي، وهو الأمر الذي دفعه لشن حروب على كبار الشركاء التجاريين لبلاده.

وبسلاح الرسوم الجمركية، ضرب ترامب الأعداء والأصدقاء والجيران، حيث فرضها على الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك وغيرها.