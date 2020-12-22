عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وفد من الجنوب الليبي يصل العاصمة المصرية

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

الخليج 365

وصل وفد من الجنوب الليبي، إلى العاصمة المصرية القاهرة، على متن طائرة خاصة، للمشاركة في اجتماع سيعقد مساء اليوم مع اللجنة الوطنية المعنية بالأزمة الليبية.



ويضم الوفد 75 شخصية ليبية من المشايخ وزعماء القبائل ومثقفين وأكاديميين.

وأكدت مصر بالتزامن مع الزيارة أنها تقف على مسافة واحدة بين جميع الأطراف في ليبيا، من أجل تذليل صعوبات حل الأزمة.

يُذكر أن مصر استضافت اجتماعات 5+ 5 للعسكريين في مدينة الغردقة، والذي شهد الاتفاق على وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء ثقة بين الأطراف.