شكرا لقرائتكم خبر عن كيف صمدت الزراعة المصرية فى وجه جائحة كورونا.. السيد القصير يكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لقاء مهم جمع رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، كشف الأخير عن عدد من المعلومات الهامة حول كيفية نجاح قطاع الزراعة فى الصمود وجه فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وفى السطور التالية نستعرض أبرز تصريحات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى حول قصه نجاح القطاع فى مواجهة كورونا:

1- الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعم قطاع الزراعة بشكل واسع ويوليه اهتماما كبيرا

2-قطاع الزراعة أثبت خلال فترة جائحة فيروس كورونا أنه من القطاعات المرنة وقادر على تحمل الصدمات، وأثبت دوره الكبير فى اقتصاديات الدول.

3- أصبحت مصر الأولى عالميا فى تصدير الموالح، والفراولة.

4- ارتفاع الصادرات الزراعية رغم أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" إلى 4 مليون و900 طن أى ما يقرب من 5 ملايين طن.

يشار إلى أن هذه التصريحات جاءت خلال زيارة وزير الزراعة لرئيس مجلس الشيوخ لتهنئته بفوزه برئاسة الغرفة التشريعية الثانية وأكد خلال اللقاء على العلاقات الوطيدة للحكومة بالمجالس النيابية، ونتطلع إلى دعم المجلس ملف الزراعة لاسيما وأن رئيس المجلس ينتمى إلى هذا القطاع، الأمر الذى قابله المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالترحاب مؤكدا تطلعه للتعاون فيما بين المجلس النيابى والحكومة لدعم هذا القطاع لما له من دور حيوى ومحورى فى حياه المصريين جميعا.

وكان مجلس الشيوخ، قد عقد جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول بعد انتخابه، تنفيذا للتعديلات الدستورية التى أوجبت وجود غرفة نيابية ثانية، وتم خلال الجلسة الأولى للشيوخ انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وتشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس.

وفاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، حيث أسفرت نتيجة الانتخابات عن فوزه برئاسة المجلس بعدد أصوات 287 صوتا.