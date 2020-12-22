شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. ماكرون مازال يعاني من أعراض كوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أن بعض أعراض الإصابة بكوفيد-19 ما تزال جلية علي الرئيس إيمانويل ماكرون، لكن حالته العامة مستقرة. ويخضع ماكرون للحجر الصحي بمفرده في منتجع "لا لونتيرن" الرئاسي قرب قصر فرساي الملكي، خارج العاصمة باريس. وكانت الفحوص قد أظهرت يوم الخميس الماضي إصابة الرئيس الفرنسي بفيروس كورونا.

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