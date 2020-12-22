شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: التعدد والتنوع يؤثر بشكل إيجابى على الحياه السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب وعضو مجلس النواب، أن التنوع في الأفكار يثرى الحياة الحزبية والمجتمع بشكل عام مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن أجاد عندما تحالف مع عدد من الأحزاب الأخرى لأنه من خلال هذا التحالف ظهر أمام المواطن بأنهم متفقين حول ثوابت الدولة وسياستها.

وتابع عصام خلال لقائه في برنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز والذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، أن المشهد السياسي في مصر حاليا يستوعب كل الاطياف وكل التنوعات الفكرية، مشيرا إلى أنه لا يستطيع لأى حزب حاليا احتكار الحياه السياسية في مصر لأنه لا يمتلك الأدوات التي تمكنه من ذلك، مؤكدا على التعدد والتنوع في الأحزاب سيؤثربشكل إيجابي على الحياه السياسية، والمواطن سيشعر بسعادة من الاختلاف والتنوع والنقاش بين الأحزاب.

وواصل عصام، قائلا: أن هناك اجندة لدى تنسيقية شباب الأحزاب وتنفيذ عدد من المشاريع منها التنمية الثقافية، حيث هناك مشروع لتنمية قصور الثقافة والاستثمار في الثقافة، بالإضافة إلى بعض المشاريع المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، وكذالك هناك رؤية للتنسيقية حول قانون الضرائب التصاعدية وعدد من القوانين التي ستدفع بها التنسيقية لإنجاح مشروع التنمية المستدامة 2030، مؤكدا على أن الهدف الاساسى هو مواجهة الازمة الاقتصادية.