النائبة مها شعبان: مجلس نواب 2020 سيشهد أداءً ممتازًا يتخطى البرلمانات السابقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، ممثل ذوى الإعاقة بالقائمة، إن مجلس نواب 2020 يمتاز بوجود مجموعة من المستقلين والمعارضين وانتهاء فكرة سيطرة وهيمنة حزب الأغلبية على إقرار القوانين والتعبير عن الآراء فى المجلس. وأوضحت النائبة مها شعبان، فى لقاء تليفزيونى ببرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة مع الإعلامية لبنى عسل، أن حزب مستقبل وطن حصل على 53% من مقاعد مجلس النواب، ما يعنى أن نحو 47% من مقاعد المجلس بين أحزاب ومستقلون ومعارضة، هذا إلى جانب تمثيل العديد من الفئات الأخرى منهم ذوى الإعاقة والمرأة، الأمر الذى سيكون سببا فى إثراء المناقشات تحت قبة المجلس الجديد. وأضافت النائبة أن ذلك ينعكس بالتأكيد على عمل اللجان النوعية والجلسات العامة لمجلس النواب، ما سينتج عنه إصلاح تشريعى وتعدد وجهات النظر وتقبل الاختلاف، الأمر الذى سيصب في مصلحة المواطن قبل الحياة السياسية، قائلة: "مجلس نواب 2020 سيشهد أداء ممتاز يتخطى البرلمانات السابقة".



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