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استشهاد فلسطيني خلال اشتباك مع جنود إسرائيليين في القدس الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 استشهد شاب فلسطيني مساء الإثنين، برصاص جنود إسرائيليين أطلقوا النار عليه خلال اشتباك مسلح جرى في منطقة باب حطة في مدينة القدس المحتلة.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ الإسرائيلية، إن شابا قتل بعد اشتباكه مع جنود الجيش قرب باب حطة قرب المسجد الأقصى. وذكرت نجمة داوود الحمراء (جمعية طبية)، أن شرطيا إسرائيليا أصيب في القدم والظهر ووصفت جراحه بالمتوسطة، حيث جرى نقله إلى مستشفى ”شعاريه تصاديق“ لتلقي العلاج. وأشارت القناة 12 الإسرائيلية أن المهاجم كان مسلحا برشاش، وحاول إطلاق النار وتم تحييده.

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