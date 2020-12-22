شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 1031 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 1031 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 41 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة التونسية إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 121718 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4199 حالة وفاة.

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