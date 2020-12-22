شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: الحركة الجوية بالمطارات تسير بشكل طبيعي ومنتظم والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الطيران المدني في مصر أن حركة الطيران بالمطارات المصرية تسير بشكل طبيعي ومنتظم. وقال مساعد وزير الطيران المدني للشئون الدولية والإعلام بمصر باسم عبد الكريم وفق ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أمس، أن الحركة الجوية بالمطارات المصرية تسير بشكل طبيعي ومنتظم ولا صحة لما أثير على بعض المواقع الإلكترونية عن تعليق حركة الطيران المدني بجمهورية مصر العربية.

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