شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل 25 ألف إصابة بكورونا و527 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 25019 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى سبعة ملايين و263 ألفا و619. وزاد عدد الوفيات 527 إلى 187 ألفا و291.

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