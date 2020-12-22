شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية تزلزل «إخوان مصر» الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل
وأسفرت المعلومات عن ضبط مجموعة من رجال الأعمال يقومون بتوظيف أموال الجماعة وتمويل أنشطتها من عائدات تلك الأموال، ومنهم 2 من أشهر رجال الأعمال في مصر، ثبت تورطهما في عمليات توظيف وغسيل أموال لصالح الجماعة، هما رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الألبان الكبرى، وصاحب سلسلة محلات ملابس شهيرة، فضلا عن وزيرين في حكومة الإخوان.
وكشفت المعلومات عن وجود 3 شركات أخرى تستحوذ جماعة الإخوان على حصص مالية بها وتستخدم عائداتها في الإنفاق على أنشطة التنظيم وعناصره، وأسر المحتجزين والهاربين منهم، وهم شركة لمستحضرات التجميل، وشركة للنقل وإدارة المراكز الرياضية، وشركة للتجارة والتوكيلات.
وتمتلك الشركة التي تقوم ببيع وصناعة مستحضرات التجميل، 3 مصانع في منطقة العبور شرق القاهرة وأنشاص شمال العاصمة، وأكثر من 30 فرعا للمبيعات في مصر، وتقدم منتجاتها عبر وسطاء للمنازل مقابل عمولة تتجاوز 30 %، تضمن من خلالها توظيف عناصر الجماعة من الفتيات، وتجنيد أخريات استغلالا لظروفهن الاقتصادية.
أما شركة التجارة والتوكيلات فمقرها القاهرة وتعمل في صناعة الورقيات والمفارش، وتستحوذ جماعة الإخوان على ما يقارب 80 % من رأسمالها، بينما تعمل الشركة الثالثة في مجال تقديم خدمات النقل والإنقاذ والشحن.
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