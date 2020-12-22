شكرا لقرائتكم خبر عن السياسيون يرفضون بقاء عون.. ولبنان «تغرد» ضد رئيسها والان نبدء بالتفاصيل
وأعلن أن «المجموعة الحاكمة غير قابلة للحياة من جديد، والحل الوحيد يكمن في إجراء انتخابات نيابية مبكرة»، وأكد «عدم إمكان كشف حقيقة جريمة مرفأ بيروت إلا من خلال لجنة تقصي الحقائق».
وشدد رئيس حزب «القوات اللبنانية»، الذي كان يتحدّث بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية» الذي يرأسه، على أن «الدعم في شكله الحالي جريمة كبرى ويجب أن يكون هادفا عبر بطاقات».
وتصدر «هاشتاغ» «ميشال عون»، منصة تويتر، حيث غرّد الناشطون اللبنانيون عن رئيسهم الذين وصفوا عهده بـ«الأسوأ»، وأن جلّ إنجازاته «الفشل في رئاسة البلد، وانفجار المرفأ»، ودعوه إلى «الاستقالة رأفة بلبنان، لعله يتمكن رئيس آخر من مساعدة هذا البلد على النهوض».
وأشار البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، إلى أنه «في هذه الأيام الأربعة الأخيرة رأيت من واجبي القيام بمساع متنوعة الاتجاهات لدفع عملية تشكيل الحكومة، وذلك شعورا منا بمآسي إخوتنا وأبنائنا في لبنان، الذين هم فريسة الجوع والعوز والفقر والبطالة واليأس وفقدان الثقة بالوطن وبمستقبل أفضل؛ ورفضا لقبول شبح مرفأ بيروت ودمار نصف العاصمة ونكبة سكانها ومؤسساتها؛ ورفضا لتسييس القضاء وتلوينه طائفيا ومذهبيا وعرقلة مسيرته، وهو العمود الفقري لحياة الدولة؛ وقراءة تشغل البال لما يجري في المنطقة من مفاوضات وتسويات وتطبيع ومن تهديدات بحروب».وتطرق إلى ملف التحقيق في انفجار المرفأ، قائلاً: كما يعنينا تشكيل حكومة في أسرع ما يمكن للأسباب المذكورة، كذلك يعنينا استمرار التحقيق العدلي بشأن تفجير «مرفأ بيروت».
كانت هذه تفاصيل خبر السياسيون يرفضون بقاء عون.. ولبنان «تغرد» ضد رئيسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.