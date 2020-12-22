شكرا لقرائتكم خبر عن كل الطرق مغلقة إلي بريطانيا.. بسبب سلالة «كورونا» الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أصبحت بريطانيا أمس الإثنين معزولة عن معظم أوروبا ودول العالم بعدما قطع أقرب حلفائها وأصدقائها روابط النقل معها بسبب المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا، مما أثار حالة من الارتباك للعائلات والشركات قبل أيام فقط من خروجها من فلك الاتحاد الأوروبي.

وقطعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وسويسرا وأيرلندا وبلجيكا وإسرائيل وكندا وعدة دول عربية روابط السفر مع بريطانيا بعدما حذر رئيس وزرائها بوريس جونسون من أن السلالة الجديدة شديدة العدوى من الفيروس تمثل خطرا على بلاده.

ورأس جونسون الإثنين اجتماعا طارئا لبحث السفر الدولي، لا سيما حركة الشحن من وإلى بريطانيا.

وأغلقت فرنسا حدودها أمام القادمين من المملكة المتحدة من أشخاص وشاحنات لتغلق بذلك واحدا من أهم شرايين التجارة بين بريطانيا والبر الرئيسي بأوروبا في خطوة وصفها وزير النقل جرانت شابس بأنها مفاجئة.

وقال شابس في تصريحات لقناة سكاي «أنا على اتصال مع نظيري في فرنسا ونبذل كل ما في وسعنا لاستئناف (الحركة)، أبلغونا حقيقة أنهم يرغبون في استئناف النقل في أسرع وقت ممكن».

وأضاف: إن رفع الحظر في أسرع وقت يمثل أولوية بالنسبة إليه، ولكن في ظل استعدادات بريطانيا لانتهاء الفترة الانتقالية للخروج من الاتحاد الأوروبي، فقد كانت مستعدة جيدا لانقطاع الروابط.

وفي أوسلو، قال وزير الصحة النرويجي في بيان: إنه سيتم تعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا إلى بلاده بأثر فوري لمدة 48 ساعة على الأقل بسبب المخاوف من السلالة الجديدة لكورونا.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من فلك الاتحاد الأوروبي في الساعة 23.00 بتوقيت جرينتش يوم 31 ديسمبر الجاري.