شكرا لقرائتكم خبر عن قيود كورونا لم تمنع «الموت» على أعتاب أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

توفي ما يقرب من 1800 مهاجر على الطرق المؤدية إلى أوروبا أو داخل القارة منذ بداية العام الجاري، على الرغم من القيود الحدودية المفروضة بسبب فيروس كورونا، لكن من المحتمل أن يكون العدد أكبر من ذلك.

قال مسؤولون في وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة: إن عدد الوفيات المسجلة على طرق الهجرة انخفض هذا العام، إلا أن الصعوبات الناجمة عن جائحة كوفيد 19 وما يسمى «بالسفن الغارقة غير المرصودة» يعني أن الأعداد الحقيقية ربما تكون أعلى بكثير.

وكشف تقرير (المهاجرين المفقودين) الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة الجمعة الماضية بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، أن هناك 3174 وفاة مسجلة هذا العام نزولا من 5327 عام 2019.

وقالت المنظمة «تراجع الوفيات المسجلة للمهاجرين ليس بالضرورة مؤشرا على أن العدد تراجع بالفعل في 2020 لأن كوفيد- 19 يمثل أيضا تحديا لقدرتنا على جمع البيانات حول الوفيات التي تحدث أثناء الهجرة وعلى مراقبة طرق محددة».

وتوفي ما يقرب من 1800 مهاجر على الطرق المؤدية إلى أوروبا أو داخل القارة منذ بداية العام الجاري، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، ويقل الرقم، الذي يعادل خمس وفيات كل يوم، عن عدد وفيات المهاجرين لأوروبا العام الماضي البالغ 2200.

تهدد الحياة

وقال المتحدث باسم المنظمة بول ديلون في مؤتمر صحفي بجنيف: إن 593 شخصا على الأقل لقوا حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط من أفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية، مقارنة بـ 210 في العام الماضي، ويضيف «هناك ثغرات خطيرة تهدد الحياة في مراقبة هذه الطرق»، داعيا الحكومات إلى تكثيف عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط.

وفي أمريكا الجنوبية، لقي ما لا يقل عن 104 مهاجرين معظمهم فنزويليون حتفهم منذ بداية العام، أي أكثر من ضعف الأعداد التي شهدتها السنوات السابقة.

وبشكل محدد، لا تتضمن البيانات خسائر ما لا يقل عن 15 واقعة مما يسمى «بالسفن الغارقة غير المرصودة» في البحر المتوسط،​​ وهي حوادث لا يمكن التأكد منها لعدم إمكانية تحديد مواقع السفن وعدم كفاية المعلومات، وإذا توافرت معلومات عنهم للمسؤولين فإنها تكون غالبا عن طريق الأسر التي فقدت ذويها. في بعض الأحيان، يكون المؤشر الوحيد هو الجثث الطافية.

وفي دليل مفجع على وجود المشكلة، جرفت الأمواج جثث أربعة أطفال على شواطئ ليبيا الأسبوع الماضي من قارب يُعتقد أنه كان يقل مهاجرين من شمال أفريقيا وغربها.

وقالت صفاء مسيهلي من المنظمة الدولية للهجرة «تتكرر حوادث على هذا النحو بصورة زائدة للغاية، هذه هي الحوادث التي نعلمها وعدد الأموات على هذا الطريق أكبر بكثير مما يتم تسجيله».

وقال التقرير: إنه تم تأكيد 729 وفاة في عرض البحر المتوسط ​​في عام 2020، وتوضح مسيهلي أن 600 شخص آخرين على الأقل غرقوا في البحر المتوسط ​​هذا العام في حوادث غير مسجلة.