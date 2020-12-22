شكرا لقرائتكم خبر عن الأسد يقصف إدلب.. وأنقرة تنشر عناصرها بـ«كوباني» والان نبدء بالتفاصيل

نفذت قوات النظام، أمس الإثنين، قصفاً صاروخياً مكثفاً على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليقل وبينين والبارة ومحيطها ضمن الريف الجنوبي من محافظة إدلب، ولم ترد معلومات حتى الآن عن خسائر بشرية.

ووثق المرصد السوري أمس الأول، مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين من الفصائل، جراء غارة جوية بثلاثة صواريخ نفذتها طائرة حربية روسية على محور كبانة بجبل الأكراد شمال اللاذقية.

كما رصد، اشتباكات ليلية، بين الفصائل من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، إثر تسلل الأخيرة على مواقع الفصائل في محور حرش بينين بجبل الزاوية.

في غضون هذا، سيرت القوات الروسية ونظيرتها التركية دورية مشتركة في قرى تقع غربي مدينة عين العرب «كوباني»، بمشاركة 11 مدرّعة 4 تركية و7 روسية إضافةً إلى مروحيتين روسيتين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: انطلقت الدورية المشتركة من قرية آشمة عند الحدود السورية – التركية وجابت قرى وبلدات كوباني الغربية وصولاً إلى تلّة الإذاعة غرب كوباني، ومن ثم عادت إلى نقطة انطلاقها.

وكان المرصد قد رصد في 10 ديسمبر، دورية مشتركة، سيرتها القوات الروسية ونظيرتها التركية بريف عين العرب «كوباني» الشرقي، وتألفت الدورية من 8 مدرعات، لكل طرف 4 مدرعات برفقة مروحيتين روسيتين، وانطلقت الآليات من قرية غريب شرقي كوباني، وجابت قرى وبلدات «قره موغ، جيشان، خرابيسان فوقاني، بغديك» وصولاً إلى قرية بندرخان بريف تل أبيض الغربي ثم عادت إلى نقطة انطلاقها.