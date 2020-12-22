لماذا تأجلت جلسة البرلمان الليبي للمرة الثانية ؟

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في غضون ذلك، أفصحت مصادر أخرى عن خلافات بين أعضاء البرلمان وراء تأجيل عقد الجلسة العامة للمرة الثانية تتعلق بالصراع بين الأقاليم الثلاثة على من يتولى رئاسة الجلسة العامة، وعلى من يتولى رئاسة البرلمان خلفا لعقيلة صالح، إذ يرغب كل إقليم في ترشيح شخصية تابعة له. ويستبعد مراقبون نجاح الأعضاء في إزالة الخلافات وتحقيق التوافق لفتح الطريق أمام انعقاد الجلسة العامة الموحدة، ويعزون ذلك إلى الأزمة التي تثيرها مسألة تغيير رئاسة البرلمان، إذ يتمسك الفريق الآخر باستمرار عقيلة صالح في رئاسته وعقد جلسات موازية للبحث عن خطط بديلة في حال فشل الحوار السياسي في تحقيق توافق حول مقترح لاختيار الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية المقرر انتهاؤها بإجراء انتخابات في نهاية العام القادم.
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