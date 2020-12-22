شكرا لقرائتكم خبر عن قمع أردوغان يتواصل.. سجن نائبة 22 عاماً لدعم الأكراد والان مع التفاصيل
وأدانت محكمة في ديار بكر (جنوب شرق) أمس (الإثنين) غوفن، التي جردت من حصانتها البرلمانية في يونيو الماضي، بالانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر دعاية إرهابية لمسلحين أكراد خارجين عن القانون. وغالبا ما توجه تلك التهم تحت عنوان الإرهاب لمعارضين يؤيدون الأكراد، أو من يتهم بالضلوع في الانقلاب المزعوم الذي حصل عام 2016. ونفذ النظام التركي آلاف التوقيفات، كما اعتقل عشرات الآلاف بتهم الإرهاب.
يذكر أن رفع الحصانة عن غوفن الصيف الماضي، أثار موجة انتقادات ضد الحزب الحاكم والرئيس رجب أردوغان، وأدانت معظم أحزاب المعارضة تلك الخطوة، ولم يقتصر التنديد على حزبي «الشعب الجمهوري» و«الشعوب الديموقراطي» بل امتد لحزبي رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو ونائبه علي باباجان.
وكان محامي غوفن قال إن إدانتها وإسقاط الحصانة النيابية عنها واعتقالها تمّ وفقاً لقراراتٍ سياسية وليست قانونية، وانتقد سلوك السلطات الأمنية في التعامل معها ومع رفيقها في حزب الشعوب الديموقراطي فارس أوغلاري الذي اعتقل معها بعد رفع الحصانة النيابية عنه مع نائب آخر عن حزب الشعب الجمهوري هو أنيس أوغلو.
كانت هذه تفاصيل خبر قمع أردوغان يتواصل.. سجن نائبة 22 عاماً لدعم الأكراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.