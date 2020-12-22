شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء: متنفذون حوثيون يسطون على مساجد ومراكز خيرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف موظفون في وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية في صنعاء لـ«الخليج 365» اعتداء متنفذين حوثيين على أكثر من 20 مسجداً في صنعاء بينها مسجد الفردوس ومجمعه الخيري الذي تعرض للسطو المسلح ونهب أراضيه. وقال الموظفون: «لم نستطع الدفاع عن المساجد ومنها مسجد الفردوس الذي يعد ثاني أكبر مسجد في اليمن ويقع في حي سعوان، إذ استولى الحوثيون على أراضيه وصرحه الواسع الذي كان يتسع لآلاف اليمنيين من الرجال والنساء خصوصاً في شهر رمضان». وأضافوا أن حوثيين يواصلون تشييد المباني فيها لصالحهم، حتى المختبر الخيري والفرن التابع للمسجد استولت عليه المليشيا. وأفاد الموظفون بأن جميع مدارس تحفيظ القرآن الكريم في المساجد للأطفال والنساء أوقفت تماماً ومنعت المليشيا التعليم في المساجد أو إقامة المحاضرات الدينية، كما حولت الكثير من المباني المخصصة كسكن للإمام والمؤذن سكنا لقيادات حوثية كبيرة، بما فيها سكن مسجد الفردوس.وجاء السطو على مساجد صنعاء بعد نجاح المليشيا في الاستيلاء على مسجد الصالح ومكتبته، إضافة إلى تحويل عدد من المساجد في مديريتي أرحب وبني حشيش وهمدان إلى مقرات لمليشياتها.

في غضون ذلك، أحرقت المليشيا أمس الأول، مكتبة دينية في حجة تضم كتباً ومجلدات ثمينة متوارثة منذ عشرات السنين. وقالت مصادر محلية إن الحوثي صادر مكتبة السنّة في مدينة حجة بعد إتلاف كمية من محتوياتها من الكتب.