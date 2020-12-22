شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قصف سفارتها في بغداد.. واشنطن تحذر: مستعدون للرد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، المليشيات المدعومة من إيران بتنفيذ هجمات الكاتيوشا التي استهدفت محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد مساء أمس الأول. وقال بومبيو في تغريدة على حسابه على تويتر أمس (الإثنين): مرة جديدة تهاجم المليشيات المدعومة من طهران بشكل صارخ ومتهور مناطق في بغداد، ما أدى إلى إصابة مدنيين عراقيين. ودعا إلى محاسبة هؤلاء المهاجمين الذين وصفهم بالمجرمين، قائلاً: «يستحق الشعب العراقي أن يرى محاكمة هؤلاء المهاجمين». وأضاف: «يجب على هؤلاء المجرمين العنيفين والفاسدين الكف عن أعمالهم المزعزعة لاستقرار البلاد». وأعلن الجيش العراقي والسفارة الأمريكية في بغداد، أن ما لا يقل عن ثمانية صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في هجوم استهدف سفارة واشنطن وألحق أضرارا طفيفة بالمجمع. ونددت السفارة بالهجوم ودعت جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.



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