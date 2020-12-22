شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز فرحان ضيف «حكايتي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف البرنامج الحواري «حكايتي»، الذي يقدمه الإعلامي حسن يعقوب المنصوري على شاشة تلفزيون الشارقة، في العاشرة من مساء كل ثلاثاء، الداعية الإسلامي ومقدم برنامج «فتاوى» الذي يعرض على تلفزيون الشارقة، الشيخ الدكتور عزيز فرحان.

ويستعرض فرحان عدداً من المحطات في حياته، حيث يسلط الضوء على نشأته في مدينة عرعر بالسعودية، ودراسته في المعهد الديني، ثم دراسته الجامعية، كما يتطرق إلى علاقته بالشيخ بن باز، والشيخ بن عثيمين.

ويروي الداعية الإسلامي تجربته في تقديم الندوات بالسجون الأمريكية، ونقل رسالة الدين السمح للجماهير في مختلف بلدان العالم، ويتناول ما صادفه من مواقف وتحديات خلال مسيرته الدعوية.

ويقدم البرنامج في كل أسبوع موضوعاً مختلفاً ومشوقاً، حيث يستضيف شخصيات مؤثرة، وملهمة، تشارك جمهور ومشاهدي شاشة الشارقة تجاربهم، وتروي على مسامعهم حكايات مرت في حياتهم، وتحديات واجهتهم، إلى جانب ما يقدمونه من معلومات قيمة وثرية من واقع خلفياتهم الأكاديمية والمهنية.