شكرا لقرائتكم خبر عن نور روحانا: «ضاية» ألهمتني للتعمق في دراسة تاريخ الإمارات الحافل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: زكية كردي

«لأننا مهندسون ولنا دور في تخطيط الحياة، ولأننا من جيل الشباب ولدينا مسؤولية تجاه المستقبل، علينا أن نتحلى برؤيا واضحة لنتمسك بهويتنا وتراثنا، ولا ننسى أنفسنا ونستسلم لحالة انصهار الثقافات التي تطغى على العالم حالياً، فلا شيء سيمكننا من رؤية أنفسنا بالأبعاد الحقيقية ويمنحنا الشعور العميق بالتميز سوى هذا الانتماء لماضينا وهويتنا وحضارتنا».

بهذه الكلمات العميقة تختزل المهندسة الشابة نور روحانا رؤيتها الخاصة ورسالتها في فن العمارة، والتي عبرت عنها في مشروعها لتحويل قلعة «ضاية» برأس الخيمة إلى معلم سياحي ينبض بالحياة، ويحكي الكثير من تاريخ الإمارات بطريقة معاصرة لا تخلو من السحر الذي سوف نلامسه في حوارنا معها.

عمرها الآن 22 عاماً، قضتها في الإمارات حيث نشأت وترعرعت ودرست، إذ قضت عائلتها أكثر من 34 عاماً قبل أن تعود إلى لبنان، ولتأثرها بثقافة بلدها الذي يمتاز بهوية خاصة بالعمارة والفن. عرفت روحانا وجهتها منذ البداية وشغفها بفن العمارة الذي درسته بالجامعة الأمريكية في دبي.

بدأت الحكاية كانت بزيارة روحانا لقلعة ضاية في رأس الخيمة قبل عامين. هذه القلعة التي تحظى بمكانة خاصة في الخليج عموماً، وتعتبر من أهم القلاع في الإمارات كونها تقع على تل مرتفع وتطل على أربع وجهات مختلفة. ويحيط بها البحر والجبال والمساحات الخضراء.

عن أهمية القلعة التاريخية التي توسعت روحانا في البحث عنها، تقول: «من خلال تعلقي بهذا المكان وبالمشروع، وجدت نفسي أتعمق في دراسة تاريخ الإمارات الحافل، والفترة التي مرت بها قبل أن تفاجئ العالم وتدهشه بنقلتها الحضارية التي استطاعت أن تحققها خلال عقود قليلة. وهذا التاريخ العظيم يجعلنا نتأمل الرسالة الإنسانية التي صنعتها الإمارات بهذه القفزة الحضارية التي بنتها بإصرار أهلها وقادتها.

توضح روحانا أن رسالتها الأساسية تركزت على أهمية الوقوف على هذا التاريخ الملهم الذي يتمثل في رمز هذه القلعة الرائعة، فالناس اليوم أصبحوا أكثر ميلاً للانصهار في الحياة المعاصرة والابتعاد عن تراثهم وتاريخهم بفعل النمط السائد عالمياً، ما جعلها تفكر في هذا المشروع الذي أعدته ليكون مشروع تخرجها، وأيضاً رسالتها الأولى في مشوارها المهني، والذي اختارت أن تعبر من خلاله عن مدى حبها وإعجابها بالإمارت وماضيها وحضارتها، ومدى امتنانها لكل الفرص التي توفرها للجميع، لتنطلق بالبحث عن طريقة تدمج من خلالها المدينة بالتراث في هذا المكان.

ثلاث طرق

دراسة المشروع بدأت بالجانب النظري الذي عملت فيه روحانا على وضع كتاب استعرضت فيه تاريخ الإمارات، ورأس الخيمة بشكل خاص، وقلعة ضاية بشكل أكثر توسعاً، وركزت فيه بداية على استقصاء طرق الوصول إلى القلعة الواقعة أعلى الجبل، من خلال الاطلاع على المعالم الأثرية ذات الطابع المشابه حول العالم، لتستنبط ثلاث طرق استوحتها من منطقة في الصين استعان المصممون فيها بمصعد هو الأطول في العالم لنقل الزوار إلى المنطقة التراثية في الجبال، أما الطريقة الثانية فمستوحاة من «سيجيريا روك» في سريلانكا، وهي عبارة عن أدراج تلتف حول القلعة بشكل مخروطي لتوصل الناس إليها، والطريقة الثالثة مستوحاة من منطقة أثرية في إسبانيا ابتدع المصممون فيها طريقة للحفر داخل الجبل لنقل الناس من الداخل إلى المتحف أعلى الجبل.استعانت روحانا بالطرق الثلاث لتدمجها بمشروعها الذي استطاعت أن تبعث فيه الحياة بأبعاد متعددة، فأضافت العديد من المباني المنبثقة عن الجبل، والممتدة داخله بينما يكون الجبل جزءاً من هذه المباني إذ تتداخل الجدران مع مقاطع الجبل ذاتها لتكون حاضرة في البناء، وتركز المهندسة الواعدة في كل من هذه المباني على أحد جوانب الحياة في الماضي لتحوله إلى مشروع ترفيهي مميز، مثل الغوص داخل الجبل، والزراعة، وتسلق الجبال، كما تتميز المباني بالإطلالات المختلفة والمتنوعة التي تضفي طابعاً خاصاً على الموقع والمشروع ككل، كما تنبثق عن المشروع مبانٍ أخرى منها مبنى مخصص لمكاتب الإدارة، وبناء آخر يتمتع بإطلالة ساحرة يصلح لأن يكون مقهى، وآخر يصلح لأن يكون متحفاً أو صالة عرض فني، ومساحة مخصصة للاستجمام، بينما تتربع القلعة الساحرة على عرش هذا المعلم الساحر.

سعادة وسلام

شاركت روحانا في مسابقات عدة بهذا المشروع، وفازت بالمركز الثاني بمسابقة الجامعة الأمريكية في دبي، واستطاعت أن تفوز في المسابقة العالمية«ARTS THREAD Global Design Graduate Show 2020»، التي تقام بإنجلترا سنوياً، وتقدم لها هذا العام أكثر من 1500 طالب، ويحكمها أشهر مهندسي العمارة حول العالم، لتفوز في فئة هندسة العمارة، وتكون العربية الوحيدة التي تحظى بهذه الجائزة.عن طموحها وتطلعاتها للمستقبل، تقول: كوني نشأت في دبي، وأعتبر نفسي من المصممين القلائل الذين يحبون تسليط الضوء على التراث لينشئوا حالة من السعادة والسلام في المكان، وأحب التركيز على التوازن النفسي الذي يمكن لفن العمارة أن يرسخه لدى البشر.حول مشروعها الحلم الذي كان سبباً في اختيارها دراسة هندسة العمارة توضح روحانا أن طموحها في الحياة يتمثل بإنشاء دار عجزة ببلدها لبنان، خاصة بعد زيارة لأكثر من دار عجزة هناك، ما جعلها تتساءل عن السبب في إغفال حق هؤلاء الناس الذين منحوا بلدهم والحياة الكثير، وتقول: صممت مشروع دار عجزة أثناء فترة دراستي، وضعت فيه كل الأشياء التي أرى أنها يجب أن تكون موجودة، ويكون لكل منهم مساحته الخاصة التي يجد ما يستهويه فيها لكي لا يكبر بشكل أسرع مما يجب.