باكستان: لن نطبع مع إسرائيل أو نعترف بها قبل حل القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أعلنت باكستان، مساء أمس الاثنين، أنها لن تطبع مع إسرائيل أو تعترف بها كدولة، حتى يتم التوصل إلى حل القضية الفلسطينية، نافية وجود أي ضغوط عليها للاعتراف بإسرائيل، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، بعد زيارة استمرت يومين إلى الإمارات إنه تحدث مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان وأوضح هذا الأمر وأكد أنه "لا يوجد ضغط علينا من قبل أحد".
وأضاف: "سمعت وفهمت لماذا اتخذت الإمارات الخطوات التي تبنتها للاعتراف بإسرائيل، وعرضت موقف باكستان بشأن هذه القضية بوضوح شديد".
وكشف أنه أطلع القيادة الإماراتية على سياسة باكستان وأن بلاده ستتخذ قرارات تضمن مصالحها.
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