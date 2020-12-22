شكرا لقرائتكم خبر عن جو بايدن وزوجته يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن خلال بث تليفزيوني على الهواء مباشرة اليوم الاثنين الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-)، وحث المواطنين على التطعيم باللقاح عندما يصبح متاحا على نطاق أوسع.

وقال بايدن: "يجب أن يكون المواطنون مستعدين للتطعيم باللقاح حينما يصبح متاحًا، ليس هناك من شيئ تقلقون بشأنه... إنني أتطلع إلى الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح".

وتلقى بايدن وزوجته جيل الجرعة الأولى من لقاح شركتي فايزر/بيونتيك، وهو أول لقاح ضد فيروس كورونا يتم طرحه . وقد أجازت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الأسبوع الماضي الاستخدام الطارئ للقاح شركة مودرنا في الولايات المتحدة الأمريكية.

كان زعماء أمريكيون آخرون ، بمن فيهم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، قد تم تطعيمهم باللقاح المضاد لكورونا الأسبوع الماضي.

وقد حث كبير الخبراء الأمريكيين في مجال مكافحة الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي ، المسؤولين الحكوميين على التطعيم باللقاح في أسرع وقت ممكن لأسباب أمنية.

وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، إذ سجلت البلاد حتى الآن نحو 18 مليون حالة إصابة، وأكثر من 318 ألف حالة وفاة جراء الإصابة بمرض كوفيد19- الذي يسببه الفيروس، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء .