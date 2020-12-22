الموقعون على الاتفاق النووي مع إيران يمدون يدهم إلى بأيدن

قال الموقعون على الاتفاق النووي الإيراني، اليوم الاثنين، «إنهم يريدون الرد بشكل إيجابي» على احتمال عودة الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات، فيما حض الأوروبيون إيران على عدم القيام بما يلحق الضرر بمستقبل الاتفاق.

واجتمع وزراء خارجية أوروبا والصين وروسيا وإيران لمحاولة تهدئة الأمور بانتظار تسلم الإدارة الأميركية الجديدة الحكم، بينما تتخذ إيران إجراءات تبعدها عن التزاماتها في إطار الاتفاق.

وقد عُقد الاجتماع افتراضيا بسبب وباء كورونا، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

كذلك اتفق الوزراء، وفق بيان مشترك، «على مواصلة الحوار (...) وتطرقوا إلى احتمال عودة الولايات المتحدة (إلى الاتفاق)، مؤكدين أنهم مستعدون للرد بطريقة إيجابية في إطار جهد مشترك».

ويشهد الملف الإيراني توترًا جديدًا منذ اغتيال الفيزيائي النووي الإيراني محسن فخري زاده نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). وعقب هذا الهجوم المنسوب إلى إسرائيل، توعد التيار المتشدد في طهران بالرد، ما زاد إضعاف الاتفاق الذي أبرم في فيينا عام 2015.

وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول)، أعربت باريس ولندن وبرلين عن «قلقها العميق» إزاء تركيب ثلاث مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم في نطنز بوسط إيران.

وتشعر الدول الثلاث بالقلق إزاء تمرير البرلمان الإيراني قانونًا مثيرًا للجدل بشأن القضية النووية، الذي إذا أُقر، فمن المرجح أن يؤدي إلى نهاية الاتفاق. ويدعو هذا النص الحكومة إلى تعزيز البرنامج النووي بشكل كبير، ووضع حد لعمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكتب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، على «تويتر» اليوم: «لقد أوضحت أن إيران يجب أن لا تنفذ التمديدات المعلنة مؤخرًا ضمن برنامجها النووي». وأضاف دومينيك راب: «إن هذه الخطوة ستعرض للخطر احتمالات التقدم التي نأمل أن نراها في عام 2021».

كما دعا نظيره الألماني هايكو ماس إلى عدم «تفويت الفرصة الأخيرة» المتمثلة في تنصيب رئيس جديد في واشنطن من خلال القيام «بمناورات تكتيكية».

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس الماضي، إنه واثق من أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، سيعود إلى الالتزامات الأميركية بموجب الاتفاق الذي انسحب منه دونالد ترمب في 2018. وأضاف في كلمة متلفزة: «لا يساورني الشك بأن صمود الشعب الإيراني خلال الأعوام الثلاثة هذه سيرغم الإدارة الأميركية المقبلة على الرضوخ أمام الشعب (في إيران)، والعودة إلى التزاماتها، وسيتم كسر العقوبات».

وأكد جو بايدن الذي سيُنصب في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، استعداده للعودة إلى اتفاق فيينا.