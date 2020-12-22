منظمة الصحة العالمية تُطمئن: السلالة الجديدة من كورونا «ليست خارج السيطرة»

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين 21 ديسمبر (كانون الأول)، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي ظهرت في المملكة المتحدة مؤخرًا «ليست خارج السيطرة»، داعية إلى تطبيق الإجراءات الصحية التي أثبتت فاعليتها.

وأشارت المنظمة إلى أنها تتوقع الحصول قريبا على مزيد من التفاصيل عن السلالة الجديدة شديدة العدوى، في الوقت الذي أغلق فيه عدد من الدول الحدود أمام القادمين من بريطانيا خوفا من انتشار هذه السلالة.

إلى ذلك، قال مسؤول الحالات الصحية الطارئة في المنظمة، مايكل راين، في مؤتمر صحافي عقده في جنيف: «سجلنا نسبة تكاثر للفيروس تتجاوز إلى حد بعيد عتبة 1.5 في مراحل مختلفة من هذا الوباء، واستطعنا السيطرة عليها. وبناء عليه، فإن الوضع الراهن في هذا المعنى ليس خارج السيطرة». مشيرا إلى أن الدول تعمل انطلاقا من «مبدأ احترازي» في رد فعلها على السلالة.

من جهتها، قالت ماريا فان كيرخوف، كبيرة الفنيين في منظمة الصحة العالمية، إن «العلماء يبحثون مسألة تصدي الأجسام المضادة في الجسم للفيروس، وإنها تتوقع النتائج في الأيام والأسابيع المقبلة».

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فرض السبت الفائت، إجراءات إغلاق صارمة جديدة في لندن وجنوب شرقي إنجلترا في محاولة لإبطاء تقدم الفيروس.

وكان رئيس الجهود الحكومية الأميركية لتطوير لقاح كورونا، منصف السلاوي، رجح، الأحد، عدم فعالية لقاحات كورونا في التعامل مع السلالة الجديدة.