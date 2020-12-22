الكويت تعلّق رحلات الطيران وتغلق المنافذ البرية بسبب السلالة الجديدة من كورونا

علّقت الكويت، اليوم (الاثنين)، رحلات الطيران التجاري عبر مطارها الدولي، إضافة إلى إغلاق منافذها البرية والبحرية، على خلفية تحور فيروس كورونا.
وقال المتحدث باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إن بلاده قررت تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي، وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتباراً من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم وحتى نهاية يوم الجمعة الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل.
من جهة ثانية، دعت وزارة الصحة الكويتية، جميع القادمين من دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة إلى دولة الكويت، - خلال الفترة من 11 - 21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي -، بضرورة عمل فحص «pcr» على اليوم الخامس والعاشر من تاريخ الوصول.
كذلك شددت وزارة الصحة على ضرورة إحضار ما يثبت ميعاد الوصول خلال الفترة المشار إليها، مشيرة إلى أن القرار يشمل المقيمين والمواطنين.
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