شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان اللبناني يقر قانون تعليق السرية المصرفية لمدة عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت ”الخليج 365”:

أقر مجلس النواب (البرلمان) اللبناني، أمس الاثنين، قانوناً ينص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام، ما يفتح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، في وقت لا يزال التأليف الحكومي في دائرة الجمود بانتظار اللقاء المتوقع بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اليوم بعد وساطة من البطريرك بشارة الراعي، في حين شدد عون على أن الفساد هو الكارثة الأكبر في لبنان؛ لأنه كالمرض المزمن مستمر في الزمان، ولا إصلاح في لبنان إذا لم يتم القضاء عليه.

وأقر مجلس النواب اقتراح القانون الذي يرمي إلى تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة؛ بعد دمج 4 اقتراحات قوانين ببعضها «وفقاً للقرار الذي صدر عن مجلس النواب» الشهر الماضي. وكان البرلمان صوّت في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني لمصلحة إجراء التدقيق الجنائي «دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية» رداً على طلب من رئيس الجمهورية ميشال عون. كما أقر المجلس جملة مشاريع واقتراحات قوانين؛ من بينها تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، واقتراح القانون الرامي إلى معاقبه جريمة التحرش الجنسي لاسيما في أماكن العمل، كما أحال قانون العفو وكل الاقتراحات المتعلقة بتخفيف الاكتظاظ إلى اللجنة الفرعية المكلفة مناقشة موضوع العفو برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ​إيلي الفرزلي​؛ لمناقشتها والخروج بصيغة واحدة.

من جهة أخرى، يتوقع أن يزور الحريري القصر الرئاسي اليوم؛ للقاء عون في محاولة للوصول إلى تفاهم حكومي بينهما بعدما دخل على خط الوساطة البطريرك الراعي الذي سبق أن التقى عون والحريري في الأسبوع الماضي، إضافة إلى تدخل «حزب الله» مع حليفه التيار«الوطني الحر» لمعالجة العقد الحكومية العالقة.

إلى ذلك، أكد عون خلال استقباله أمس الاثنين وفد «جمعية أندية الليونز الدولية - المنطقة 351 (لبنان والأردن وفلسطين)»، أن الفساد هو الكارثة الأكبر في لبنان لأنه كالمرض المزمن مستمر في الزمان، ولا إصلاح في لبنان إذا لم يتم القضاء عليه، مشيراً إلى أن هذه الآفة لها جمهورها في لبنان لكن لها أيضاً قادتها. واليوم نحن في صراع، ليس فقط على تأليف الحكومة، لكن على معركة محاربة الفساد التي توازيها معركة تأليف الحكومة.