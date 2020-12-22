شكرا لقرائتكم خبر عن قمة بحرينية أردنية في المنامة تبحث المستجدات الإقليمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع نظيره الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الاثنين، في المنامة، العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية وتداعيات جائحة كورونا، في وقت شدد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة على ملاحقة الفساد وذلك خلال إطلاقه، الاستراتيجية المحدثة للنزاهة ومكافحة الفساد (2020- 2025) مؤكداً مراعاتها للمستجدات والمتغيرات المحلية والدولية.

وجاء في بيان رسمي أردني أن الملك عبد الله الثاني عقد مباحثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة تناولت العلاقات الأخوية التاريخية وآليات تعزيزها في المجالات كافة. وذكر البيان أن الملكين بحثا بحضور ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله وعدد من كبار المسؤولين المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية. وأكد عبد الله الثاني اعتزاز الأردن قيادة وشعباً بعلاقات التعاون الوثيقة مع البحرين وشعبها الشقيق.

وأشار الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى تميز العلاقات مع الأردن على مختلف المستويات، ودور عمّان المهم في نصرة القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والدفع بمسيرة العمل العربي المشترك والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتطرقت المباحثات إلى التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا وآليات التعاون المشترك للتخفيف من آثارها الإنسانية والاقتصادية. وأكد الملكان إدامة التنسيق والتشاور بين البحرين والأردن حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، خلال ندوة أقامتها هيئة النزاهة الأردنية عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة دول ومنظمات متخصصة، «لا حصانة لفاسد والجميع تحت مظلة القانون والمال العام مصان وسنواصل ملاحقة الفاسدين». وذكر رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن مشاريع تعمل على تعزيز ثقة الأردنيين بمنظومة القيم وتركز على استخدام وسائل وتقنيات حديثة في الوقاية من التطاول على المال العام وتستحدث وحدة متخصصة لحماية الاستثمار من الاستغلال. وشدد حجازي على محاسبة كل من استغل نفوذه سواء كان في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو مسؤولاً سابقاً، وأنه لا تهاون مع فاسد أياً كان، لافتاً إلى تنسيب هيئة النزاهة لرئيس الوزراء بسد ثغرات تتعلق بنظام التعيينات في الدرجة العليا.