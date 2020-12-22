شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشارك في اجتماع وزراء «الإسكان» العرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

شاركت دولة الإمارات؛ ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في الدورة ال(37) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، التي عقدت افتراضياً، أمس الاثنين، بحضور المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وخلال الاجتماع تمت متابعة مستجدات الموقع الإلكتروني لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب؛ من حيث تصميم قاعدة البيانات والمعلومات، ومناقشة آلية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وسبل التعاون العربي مع التجمعات الإقليمية والدول الأجنبية في مجال الإسكان والتعمير.

كما بحث الوزراء العرب سبل التعاون مع المنظمة العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة بالإسكان، وشركاء مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب (برنامج عمل المجلس للعامين 2020 – 2021).

وقال سهيل المزروعي: «أود في البداية أن أنقل لكم تحيات القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتمنياتها لكم بالتوفيق، متطلعين إلى نجاح أعمال الدورة (37) بما يساهم في تعزيز التعاون المشترك بين دولنا العربية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية، كما يسعدني أن أكون جزءاً من منظومة تطوير مستقبل الإسكان، والمضي بهذا القطاع الحيوي نحو مستقبل مشرق يلبي تطلعات الحكومات، ويحقق السعادة وجودة الحياة للشعوب العربية». وأضاف: «إنه لمن دواعي سروري أن نلتقي ونتضامن اليوم في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، لمناقشة سبل دعم التعاون المشترك نحو تحقيق استدامة قطاع الإسكان باعتباره عاملاً من عوامل التنمية الشاملة المستدامة»، مشيراً إلى أن الإسكان والتنمية الحضارية قضيتان محوريتان تستحقان الاهتمام من أجل ترجمة الخطط المستقبلية والاستراتيجيات إلى برامج عمل حقيقية.

ولفت المزروعي إلى أن دولة الإمارات استطاعت خلال المرحلة الماضية تحويل التحديات إلى فرص، وواصلت تشجيع الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وتقديم حلول مبتكرة؛ للتغلب على التحديات المرتبطة بالاستدامة البيئية ونقص المياه، وتوفير استهلاك الطاقة في المجتمعات السكنية من خلال تصميم مجتمعات سكنية مستدامة تحافظ على المياه والطاقة والبيئة، لافتاً إلى نجاح الإمارات في خفض استهلاك الكهرباء في المجتمعات السكنية بنسبة 20 %، والماء بنسبة 40%، إضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 27%، ما يدعم الجهود الرامية إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وحماية البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها.

وسلم المزروعي رئاسة الدورة ال37 إلى كمال الدوخ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية التونسي، متمنياً، أن تتكلل هذه الدورة بالنجاح والتميز تحت رئاسته، وأن تسهم في دعم منظومة العمل المشترك نحو تحقيق الاستدامة بقطاع الإسكان.