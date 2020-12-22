شكرا لقرائتكم خبر عن السعوديـة توقـف السفر براً وبحراً وجواً لمدة أسبـوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت وزارة الداخلية السعودية، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين مؤقتاً لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعاً آخر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس». وقال مصدر في الوزارة إنه «بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، مؤقتاً لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعاً آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حالياً في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة. كما قررت تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتاً لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعاً آخر.

عزل منزلي إجباري للقادمين

وطالبت وزارة الداخلية السعودية كل من عاد من دولة أوروبية ظهرت فيها السلالة الجديدة بالعزل المنزلي لمدة أسبوعين وإجراء فحص للفيروس كل خمسة أيام. ويستثني القرار السعودي حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد من الدول التي لم يظهر فيها الفيروس المتحور، وفق ما تحدده وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة النقل. وأشار المصدر إلى أنه سوف تتم مراجعة هذه الإجراءات في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة، وما يرد من وزارة الصحة.

بدوره، أعلن المتحدث باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم على تويتر إن بلاده قررت تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي. وأعلن المتحدث إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية بدايةُ من الحادية عشرة مساء أمس الاثنين، إلى نهاية يوم الجمعة 1 يناير (كانون الثاني) المقبل. واستثنت الكويت من هذا الحظر طائرات الشحن.

وأعلن بيان رسمي في سلطنة عمان أن السلطنة ستغلق حدودها البرية والجوية والبحرية اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، ولمدة أسبوع. وقال التلفزيون إن:القرار يأتي في أعقاب الإجراءات التي فرضتها عدة دول بعد انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا. وأضاف البيان أنه سيتم استثناء»طائرات وسفن الشحن والشاحنات»، بينما ستستمر اللجنة المكلفة بمتابعة وضع الوباء، في متابعة الوضع الوبائي للسلالة الجديدة من فيروس كورونا وستتخذ القرارات المناسبة وفقاً لذلك.

بروتوكولات احترازية في الاردن

وقررت الحكومة الأردنية إيقاف الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين اعتباراً من أمس الاثنين، وحتى الثالث من يناير على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في أجزاء من المملكة المتحدة. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، في بيان إن: القرار يأتي في ضوء تطورات الحالة الوبائية في المملكة المتحدة، ووجود تقارير عن تحورات على فيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب بروتوكولات صحية احترازية إضافية وآليات جديدة للتعامل مع انتشار الوباء، بهدف الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي في المملكة. وأشار إلى أن استمرار تنفيذ القرار سيعتمد على ما يتوافر من معلومات علمية موثوقة عن تداعيات تحور فيروس كورونا.

حظر على جنوب إفريقيا وأستراليا

وأعلنت تونس تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وأستراليا على خلفية التفشي السريع للسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد. وأفادت وزارة النقل بأن تعليق الرحلات يشمل الوصول والمغادرة والعبور مع الوجهات الثلاث حتى إشعار آخر.

كما يشمل التعليق عدم قبول الوافدين الذين أقاموا في تلك الدول.

وفرضت الحكومة السودانية قيوداً مماثلة على تنقلات المسافرين وأصدرت سلطة الطيران المدني السودانية نشرة بمنع دخول الركاب القادمين من (بريطانيا، هولندا وجنوب إفريقيا). وقالت النشرة إنه يحظر دخول الفئات المحددة بغض النظر عن جنسياتهم، وذلك سواء كان عن طريق رحلات مباشرة أو غير مباشرة. وأخطرت سلطة الطيران المدني جميع الشركات الناقلة العاملة في السودان بتطبيق القرار اعتباراً من يوم 23 ديسمبر 2020 م وحتى 5 يناير 2021م. (وكالات)