شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: السلالة الجديدة لـ «كورونا» ليسـت خـارج الســيطرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي ظهرت في المملكة المتحدة «ليست خارج السيطرة»، داعية إلى تطبيق الإجراءات الصحية التي أثبتت فاعليتها. وقال مسؤول الحالات الصحية الطارئة في المنظمة مايكل راين في مؤتمر صحفي: «سجلنا نسبة تكاثر للفيروس تتجاوز إلى حد بعيد عتبة 1.5 في مراحل مختلفة من هذا الوباء، وتمكنا من السيطرة عليها. بناء عليه، فإن الوضع الراهن في هذا المعنى ليس خارج السيطرة».

وقالت المنظمة في وقت سابق: إن ما أبلغتنا به بريطانيا عن أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا لا تؤثر في فاعلية اللقاحات؛ هي «أخبار جيدة». وأكدت ماريا فان كيرخوف رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، أنه لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة للفيروس تزيد من شدة المرض، وأنه «ليس هناك ما يشير إلى أن طريقة انتقال فيروس كورونا قد تغيرت». كما أكدت أن الوضع لم يخرج عن نطاق السيطرة ولكن لا يمكن ترك الوضع على ما هو عليه.

وأثار نبأ انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، قلقاً عالمياً عن مدى خطورتها وسرعة انتشارها، خاصة مع تسببها في ارتفاع حاد في حالات

الإصابة ب«كوفيد-19» هناك.

من جانب آخر، أجازت الوكالة الأوروبية للأدوية، استخدام لقاح فايزر-باونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد، ما يمهد للبدء بحملات التلقيح في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام. وقالت المديرة العامة للوكالة إيمير كوك في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت «يسرني أن أعلن أن اللجنة العلمية للوكالة الأوروبية للأدوية اجتمعت ووافقت على السماح بطرح اللقاح الذي طورته (شركتا) فايزر وبايونتيك في سوق الاتحاد الأوروبي».

وأضافت: إن «رأينا العلمي يمهد لأول ترخيص لطرح (اللقاح) في السوق في الاتحاد الأوروبي»، موضحة أن هذا الترخيص يشمل كل الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتابعت: «إنها خطوة مهمة إلى الأمام في مكافحة هذا الوباء الذي تسبب بآلام ومحن، إنه فعلاً نجاح علمي تاريخي؛ إذ خلال أقل من عام تم تطوير لقاح لهذا المرض والسماح به». وتكررت الدعوات إلى تحرك سريع بعدما وافقت المملكة المتحدة والولايات المتحدة على استخدام لقاح فايزر-بايونتيك. إلى ذلك، أوضحت كوك أن ليس هناك «أي دليل» حتى الآن يتيح القول إن لقاح فايزر-بايونتيك لن يكون فاعلاً لمكافحة السلالة الجديدة من الفيروس والتي ظهرت خصوصاً في المملكة المتحدة.

(وكالات)