شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا توقعت «الإغلاق» ومتأهبة لاحتواء الطفرة الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده كانت مستعدة لسيناريو الاغلاق الذي فرضته الدول الاوروبية على حدودها على خلفية ظهور الطفرة الجديدة لفيروس كورونا، مؤكداً أن المملكة تمتلك كافة الموارد الطبية للخروج من الأزمة.وقال: «أبلغنا منظمة الصحة العالمية بالسلالة الجديدة للفيروس وشرعنا في اتخاذ الإجراءات الوقائية وأعربنا عن استعدادنا للتنسيق مع شركائنا الأوروبيين ودول أخرى»جاء ذلك في وقت تعمقت عزلة المملكة المتحدة عن العالم مع تزايد عدد الدول التي قررت تعليق السفر منها وإليها؛ ومن بينها: كندا وكرواتيا ومقدونيا وهونج كونج وروسيا والهند . وقالت كوريا الجنوبية: إنها تبحث فرض إجراءات جديدة بالنسبة للرحلات الجوية القادمة من بريطانيا، وأنها ستقوم بفحص الوافدين من هناك مرتين قبل السماح لهم بمغادرة الحجر الصحي، فيما استبعدت تايوان أي خطط في الوقت الراهن لوقف الرحلات القادمة من بريطانيا. كما أفادت تقارير بأن خمس دول على الأقل، حظرت رحلات الطيران من جنوب إفريقيا بسبب اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس. أكدت أستراليا تسجيل حالتي إصابة بالسلالة الجديدة لمسافرين قادمين من بريطانيا إلى ولاية نيو ساوث ويلز، وذلك في أول تأكيد لإصابات بالسلالة سريعة الانتشار في منطقة آسيا والمحيط الهادي. ووجد عشرات المسافرين الذين وصلوا من المملكة المتحدة أنفسهم عالقين في المطارات الألمانية ليل الأحد الاثنين، بعد قرار تعليق الرحلات الجوية.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لاجتماع خلية أزمة في الحكومة؛ «لمناقشة الوضع المتعلق بالتنقلات الدولية وخصوصاً التدفق المنتظم للشحن من المملكة المتحدة وإليها». يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الموانئ البريطانية حركة مرور كبيرة، مع قيام العديد من الشركات بالتخزين استعداداً لخروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة مساء 31 ديسمبر/ كانون الأول.

في غضون ذلك تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن جرعة التطعيم الأولى بلقاح كوفيد-19 علانية؛ بهدف تعزيز الثقة في أنه آمن قبل توزيعه على نطاق واسع العام المقبل. وكان بايدن (78 عاماً) قد تعهد بجعل مكافحة الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 300 ألف أمريكي وأصيب به ما يزيد على 17 مليوناً، أولويته القصوى عندما يتولى الرئاسة في 20 يناير/ كانون الثاني.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنه يعتزم تلقي التطعيم ضد كوفيد-19 بشكل علني لكنه سينتظر حتى يحين دور فئته العمرية. وقال ترودو في مقابلة مع سي بي سي «سأتلقى التطعيم علناً وبحماس عندما يأتي دوري»، مضيفاً أنه سيتبع توصيات هيئة الصحة العامة. وتابع رئيس الوزراء الذي سيبلغ من العمر 49 عاماً في 25 ديسمبر/ كانون الأول «عندما يصبح التطعيم متوافراً للبالغين الأصحاء في الأربعينات من عمرهم، سأتلقى اللقاح». وأشار ترودو الذي أصيبت زوجته بفيروس كورونا في مارس/ آذار، إلى احتمال أن يكون هو أيضاً قد أصيب بالمرض دون علمه. وقال: «من المحتمل أنني أصبتُ به. لا أعلم. لم تكن لديّ أعراض إطلاقاً»، مشدداً على أنه اتّبع بدقة القواعد التي أوصت بإجراء اختبار فقط في حالة ظهور أعراض. وكان ترودو بقي في الحجر الصحي في منزله لمدة أسبوعين عندما أصيبت زوجته.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن فرنسا بحاجة إلى تكثيف يقظتها بشأن وضع كوفيد -19 في البلاد، في ضوء ظهور سلالة جديدة من الفيروس في المملكة المتحدة، وقال: «كل هذا يظهر مدى تعقيد الفيروس وعدوانيته». وأعلن ماكرون أن «الأيام القليلة المقبلة ستتميز أيضاً بنشر استراتيجيتنا للقاحات»، مشيراً إلى موعد أوروبي منسق، بعد عيد الميلاد مباشرة، أي في نهاية الأسبوع. وكان متحدث باسم الحكومة الفرنسية أكد أن بعض أعراض الإصابة ما زالت تظهر على الرئيس إيمانويل ماكرون؛ لكن حالته العامة مستقرة. (وكالات)