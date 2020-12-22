شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: المبادرة الآن في يد اليمنيين للبناء على «اتفاق الرياض» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”:

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن تشكيل الحكومة اليمنية بناء على «اتفاق الرياض» هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية في 2020. وقال قرقاش، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أمس الاثنين، «تشكيل الحكومة اليمنية بناء على «اتفاق الرياض» هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية في 2020، الجهود السعودية الحثيثة ثبتت الاتفاق لما هو في مصلحة الشرعية وكافة القوى المعارضة للانقلاب الحوثي، المبادرة الآن في يد اليمنيين؛ للبناء على الاتفاق والبحث عن حلول تنهي معاناة الشعب اليمني».

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية، قد أكد، الأسبوع الماضي، أن تنفيذ «اتفاق الرياض» يشكل إحدى أهم الخطوات في التعامل السياسي البّناء مع الأزمة اليمنية.

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك: إن الحكومة الجديدة جاءت لإنهاء الانقسامات الكبيرة باليمن، مؤكداً أنها حكومة وحدة وطنية وليست محاصصة. وأضاف عبد الملك، في تصريحات صحفية لقناة «العربية»، أمس الاثنين، أن جوهر «اتفاق الرياض» يتحدث عن إنهاء الانقسامات، مشيراً إلى أن الفساد والتضخم وسوء المعيشة كانت نتائج للانقسام، كما شدد على أن إنهاء الانقسام سيمنح الحكومة مساحة لحل المشاكل. وأشاد رئيس وزراء اليمن، بدور المملكة العربية السعودية البنَّاء في بلاده منذ عام 2011، موضحاً أن السعودية تدعم المحافظة على الوحدة الوطنية وسيادة اليمن.

على صعيد آخر، سلم السفير اليمني في فرنسا رياض ياسين، ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن رينو ماري ديتال، ملفاً حول انتهاكات ميليشيات الحوثي الإيرانية لحقوق الإنسان التي طالت المواطنين والصحفيين وأصحاب الرأي والمعارضين لسياساتها القمعية والإرهابية.

جاء ذلك خلال لقائهما، أمس، ومناقشتهما الأوضاع الإنسانية المترتبة على استمرار الميليشيات الحوثية في انقلابها وحربها ضد اليمن واليمنيين وعدم التزامها بالقرارات الأممية ونتائج المفاوضات خاصة بمجال حقوق الإنسان.

واعتبر السفير ياسين، أن تجاهل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لجرائم الحوثيين جعلهم يتمادون ويمارسون أبشع الانتهاكات بداعي تعزيز سلطتهم القمعية، متجاهلين أبسط قواعد القانون الإنساني الدولي.

من جانبه أبدى المسؤول الأممي، تفهمه للأوضاع الراهنة والتحديات التي تواجه اليمن، وقال: سنبذل قصارى جهدنا في العمل بكل شفافية على رفع كل الانتهاكات والمخالفات لحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.