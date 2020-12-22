شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يطعن مجدداً أمام المحكمة العليا لإلغاء نتائج بنسلفانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمس الاثنين، محاولاته المستميتة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، إذ قدمت حملته الانتخابية طعناً أمام المحكمة العليا، لإلغاء نتائج الاقتراع بولاية بنسلفانيا. وجدد ترامب هجومه على قادة ولاية جورجيا الجمهوريين، الذين اتهمهم بالتباطؤ في اتخاذ إجراءات صحة التوقيع للمقترعين بالولاية التي أكد أنه سيفوز بها بسهولة، محذراً مرشحي حزبه في انتخابات مجلس الشيوخ فيها من الخسارة في حال عدم مساندته.

إلغاء أحكام

ورغم الهزائم القضائية المتلاحقة في حوالي 50 دعوى سابقة، قررت حملة ترامب الانتخابية مواصلة طعونها، أمام المحكمة العلياً. وفي بيان صادر عن الحملة، قال رودي جولياني محامي ترامب، إن الحملة طلبت من المحكمة العليا إلغاء ثلاثة أحكام أصدرتها محكمة ولاية بنسلفانيا بشأن قواعد الاقتراع عبر البريد.

وقال جولياني، إن الحملة تسعى لإلغاء ثلاثة قرارات كانت قد جردت برلمان بنسلفانيا من وسائل حماية تتعلق بالتزوير في التصويت بالبريد.

وقال أستاذ قانون الانتخابات في جامعة كنتاكي، جوشوا دوجلاس، إن الالتماس «لا قيمة له» ولن يمنع بايدن من أن يتولى الرئاسة في 20 يناير/ كانون الثاني، مضيفا أن المحكمة ستغلق الملف سريعاً.

ورفضت المحكمة العليا في 1ديسمبر/ كانون الأول دعوى رفعتها ولاية تكساس، ودعمها ترامب بإلغاء نتائج التصويت في أربع ولايات، بما فيها بنسلفانيا التي فاز بها بايدن.

ادعاءات التزوير

من جهته، واصل ترامب، أمس، ترديد إدعاءات «التزوير» من دون دليل، بشأن الانتخابات التي خسرها أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن، مشيراً إلى وجود انخفاض كبير في نسبة الاقتراع خلال الانتخابات في ولاية بنسلفانيا، ما يشير إلى عمليات التزوير. وغرد ترامب في حسابه ب«تويتر»، قائلا: «هناك أخبار مهمة قادمة من ولاية بنسلفانيا عن انخفاض كبير جداً في الاقتراع غير القانوني ولا يمكن تفسيره. الانتخابات المزورة».

هجوم وتحذير

وشن ترامب هجوماً حاداً على قادة ولاية جورجيا الجمهوريين، بسبب رفضهم القيام بإجراءات التدقيق في صحة تواقيع الناخبين بالولاية التي صوتت لبايدن. وقال ترامب:«حاكم جنباً إلى جنب مع وزير خارجية جورجيا، بطيئان جداً في التحقق من صحة التوقيع، ولن يسمحا بفحص مقاطعة فولتون». وجدد ترامب تعهده بالانتصار كاتباً: «سنفوز بسهولة في السباق الرئاسي».

ووجه ترامب تحذيراً إلى المرشحين الجمهوريين في انتخابات مجلس الشيوخ بجورجيا، ديفيد بيردو وكيلي لوفر، من أنهما سيفشلان في حال عدم دعم حاكم الولاية برايان كيمب لمطلبه بالتدقيق في صحة تواقيع المقترعين.

وغرد ترامب متوجهاً إلى بيردو ولوفر:«لن تكونا قادرين على الفوز في الخامس من يناير/ كانون الثاني المقبل. ما لم يسمح هؤلاء الأشخاص بالتحقق من صحة التوقيع في السباق الرئاسي. أنتما في حاجة إليها لسباقكم أيضاً، وسترتفع روح جورجيا إلى مستوى عالٍ بحيث ستجلب بسهولة إلى الوطن فوزاً كبيراً». وواصل تحريضه حاكم الولاية كاتباً: «تحرك بسرعة كيمب».

منافسة صعبة

وتشهد ولاية جورجيا منافسة صعبة، في جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يوم الخامس من يناير/ كانون الثاني، بين العضوين الجمهوري ديفيد بيردو وكيلي لوفلر في مواجهة الديمقراطيين جون أوسوف ورافائيل وارنوك. وتحدد نتائج تلك الانتخابات أياً من الحزبين، الجمهوري أم الديمقراطي، سيسيطر على مجلس الشيوخ الأمريكي بعد تنصيب بايدن في العشرين من يناير/ كانون الثاني المقبل. (وكالات)